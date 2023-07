Visite de MBS en France : Renforcement des relations bilatérales

Les milieux diplomatiques, selon plusieurs sources, estiment que le long séjour du Prince Héritier Saoudien en France - qui a visé les domaines politique, économique et culturel - a réussi à mettre en valeur le rôle central de l’Arabie dans la région et les opportunités offertes par ses projets gigantesques dans le cadre de la vision 2030. Cette opération a en effet porté ses fruits sur le plan de l’image du royaume en montrant l’importance de Riyad sur la scène Internationale depuis plusieurs mois.



Un diplomate note : « celui qui nous semblait infréquentable il y a quelques mois est devenu aujourd’hui un acteur incontournable ». Il ajoute que le « pragmatisme du Prince avec le choix de l’ouverture de l’Arabie à l’extérieur - avec la Chine la Russie et l’Iran – comme à l’intérieur avec la diversification des ressources du royaume ne peuvent que fasciner. D’où réside l’intérêt de la France, aujourd’hui et plus que jamais, d’avoir une coopération croissante avec ce pays et de profiter des opportunités de coopération offertes par la Vision 2030.



Beaucoup de points de vue convergent sur les dossiers régionaux. Paris voit d’un bon œil la politique d’apaisement des tensions dans la région menée par MBS et estime qu’elle est complémentaire des objectifs des conférences Bagdad l et ll que la France a coparrainées. La présidence française s’attend en effet à ce que l’accord entre l’Iran et l’Arabie ait un écho positif sur la région.



Cela étant, les positions de la France et de l’Arabie sur la Syrie divergent, puisque Paris précise que rien n’a changé dans la position de Bachar el Assad qui pourrait justifier une normalisation avec le régime de Damas.



Le Président Français a demandé au Prince Héritier l’appui de Riyad sur l’Ukraine, ce dernier ayant invité en mars le président Zelensky à s’adresser au sommet arabe de Djeddah.



Mais le dossier phare durant cette longue visite à Paris de MBS - et qui lui tient à cœur – est clairement de gagner la compétition de l’Expo Universelle 2030, car ce titre prestigieux serait totalement complémentaire à la vision 2030 du Royaume. Emmanuel Macron a assuré son hôte que Paris soutiendrait cette candidature et, d’après plusieurs sources diplomatiques, plus d’une centaine de pays ont déjà donné leur accord pour soutenir cette candidature. Le Président Français a d’ailleurs souligné lors de son entretien avec la Première Ministre Italienne Giorgia Meloni il y a quelques jours au Palais de l’Elysee que le choix de Paris était finalisé.



Le Forum Franco Saoudien d’affaires sur l’investissement et la réception de gala pour l’expo 2030 durant la visite du Prince Héritier ont largement étaient cités dans les médias, ainsi que la signature d’une série d’accords : contrats fermes et simples protocoles d’entente, et notamment l’annonce de l’ouverture à Paris d’un bureau du » Public Investment Fund, ainsi que la vente de 30 Airbus A320 pour la compagnie saoudienne Fly Nas.



Est-ce que la couverture médiatique sur l’Arabie a t-elle changé après cette visite ? Ce qu’on peut enregistrer tout au long de cette visite c’est qu’il y a eu moins de critiques à l’égard de l’Arabie Saoudite, même si la polémique persiste sur certains dossiers. D’une manière générale, la visite a suscité beaucoup d’intérêt dans les médias.



Certains journalistes n’hésitent pas à souligner que l’Arabie est un allié historique de la France bien que les relations avec elle ne sont pas toujours faciles. Comme le décrit George Malbrunot, journaliste au Figaro et expert de la zone dans une interview à RTL : « c’est un allié devenu indocile, c’est aussi un client très important. Nous avons plus besoin de lui que lui de nous ». Un chef de media estime pour sa part que MBS est un « personnage qui fascine avec les réformes qu’il a entrepris et les projets gigantesques qu’il a commencé à concrétiser avec une rapidité inattendue ».



D’autres experts prétendent qu’« il s’agit surtout d’intérêts, que Riyad a montré qu’elle prenait certaines distances avec Washington et qu’il serait opportun pour Paris d’avoir un partenaire sur qui compter et que la France a donc une carte à jouer ». Entre l´Arabie de MBS et la France de Macron dont le plan de relance s’appelle - coïncidence amusante- France 2030, il y a donc la place pour un partenariat gagnant-gagnant, d’après « Le Monde ».



L’intérêt de la presse pour l’Arabie Saoudite est lié également au sport – notamment aux champions internationaux qui ont rejoint Riyad - et aussi aux projets culturels et touristiques comme Al Ula, Neom , Red Sea, diriya ou Qiddiya.



Quant aux critiques, elles persistent sur les réseaux sociaux : plusieurs associations ont rappelé l’affaire Khashoggi, la guerre au Yémen et la question des droits humains. Des critiques ont été adressées au Président français d’avoir accepté de recevoir MBS.



Mais la » réal politik » est pour beaucoup déterminante : France Info souligne que le réalisme existe dans les relations diplomatiques :« MBS c’est celui qui reçoit le président ukrainien tout en parlant aux Russes, celui qui diversifie ses alliances de ses alliés américains et européens pour se tourner vers la Chine. Il est aujourd’hui clair que s’il est devenu incontournable, c’est parce que l’avenir ne se fera pas sans lui. Il n’est pas encore roi, mais quand il montera sur le trône, il peut espérer régner au moins trente ou quarante ans ».