Zoom surfe sur son succès et s’invente un écosystème avec OnZoom et Zapps

Qui n’a pas utilisé Zoom pendant le confinement ? À tel point que les médias ont fini par parler des « apéros zoom » notamment réalisés par les Français confinés. En pleine vague de coronavirus et alors que le télétravail tend à devenir la nouvelle norme, la solution d’appels vidéo et de vidéoconférence a profité de la conférence annuelle Zoomtopia pour dévoiler les premières facettes de son écosystème dédié aux entrepreneurs et aux créateurs de contenus.

« Nous disposons de la plateforme nécessaire pour répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui et de demain », a carrément affirmé Eric Yuan, fondateur de Zoom. Il a ainsi annoncé le lancement de OnZoom, un nouveau marché pour l'événementiel. En effet, les entreprises pourront bientôt vendre des billets virtuels pour ces événements vidéo, et se faire régler via PayPal dans un premier temps, la plateforme gérant par ailleurs nativement la gestion des dons.