14.000 emplois supprimés chez Nokia

Lundmark a également exprimé son désarroi face à la nécessité de réduire massivement les effectifs, soulignant que « les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui ont un impact sur notre personnel ». Dans le cadre du programme d'économies, Nokia envisage des réductions de coûts pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros d'ici 2026. Ces réductions concerneront principalement les réseaux mobiles, ainsi que les services cloud et réseau. Malgré les défis, le directeur général reste quelque peu optimiste, s'attendant à « une amélioration saisonnière plus normale dans nos activités de réseau au quatrième trimestre ».



Le plan d'austérité déployé par Nokia met en lumière les difficultés que rencontrent les entreprises de télécommunications pour se maintenir à flot dans un environnement concurrentiel difficile. La suppression de ces milliers d'emplois est une indication claire des défis auxquels l'industrie est confrontée, et il est probable que d'autres acteurs du secteur pourraient également être contraints à prendre des mesures similaires dans un futur proche.