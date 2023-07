1er août : les changements auxquels vous devez prêter attention

À partir du 1er août, l'impression systématique du ticket de caisse et de carte bancaire sera interdite. Cependant, si vous souhaitez obtenir votre ticket, il vous sera toujours possible de le demander, quel que soit le montant de l'achat ou sa nature. Cette nouvelle réglementation s'appliquera aux tickets de caisse des commerces, de carte bancaire, à ceux émis par certains automates tels que les distributeurs de billets, mais aussi aux tickets promotionnels, de réduction et aux bons d'achat.



En outre, l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) sera versée dès le 1er août pour certains bénéficiaires. Cette aide, qui permet aux ménages de payer une partie des fournitures scolaires de leurs enfants, a été revalorisée de 5,6% par rapport à celle versée à l'été 2022. Restez informés et préparez-vous à ces changements qui, nous l'espérons, vous permettront de naviguer plus sereinement dans le paysage économique français.