42 milliards d’euros de perte de chiffre d’affaires pour les pros du tourisme

En première ligne des pertes figure bien évidemment la restauration commerciale, triplement atteinte entre confinement, baisse du tourisme et télétravail. Cafés et débits de boissons ont déjà perdu 12 milliards d'euros de chiffre d’affaires par rapport à l’an passé. Le secteur de l’hébergement marchand, tout comme la filière transports (compagnies aériennes, trains…) ont tous deux perdu 10 milliards d’euros de recettes du fait de la crise sanitaire.



Littéralement à l’arrêt depuis mars dernier, les secteurs du tourisme-événementiel, des conférences et des rencontres professionnelles ont perdu 4 milliards d’euros. Agences de voyages et tours opérateurs ont quant à elle déjà subi 3 milliards d'euros de perte. Enfin, alors que la France est d’ordinaire une destination touristique mondiale par excellence, le secteur des sites de visites et prestataires d'activités (guides, excursionnistes) et les parcs de loisirs et à thème ont perdu 2 milliards d'euros de chiffre d’affaires. Et l’année n’étant pas encore finie, ces pertes pourraient encore se creuser d’ici à décembre prochain.