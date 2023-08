ARM : son introduction en Bourse dans les starting-blocks

Depuis sa fondation en 1990, ARM a su se positionner comme un leader incontesté dans l'architecture des semi-conducteurs. Sa technologie est au cœur de plus de 99% des smartphones vendus en 2022. Ce qui signifie que, que vous soyez un utilisateur d'Android ou d'iPhone, il y a de fortes chances que vous dépendiez d'ARM au quotidien. Mais au-delà des smartphones, ARM influence également le marché des tablettes, des écrans TV numériques et même des ordinateurs, avec l'intégration récente de ses puces dans les MacBook d'Apple.



Malgré son succès, ARM fait face à des défis. Les tensions géopolitiques, en particulier entre la Chine et les États-Unis, pourraient avoir des implications pour l'entreprise. De plus, la concurrence dans le secteur des semi-conducteurs est féroce. Mais l'entreprise voit l'intelligence artificielle comme un domaine clé pour l'avenir, et elle est bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans cette révolution technologique.