Abus de position dominante : Amazon au cœur d'une plainte du gouvernement américain

En réponse aux accusations, Amazon a émis un communiqué dans lequel il soutient que la FTC a « tort ». Selon la firme, si l'autorité américaine devait remporter ce procès, les conséquences seraient « moins de choix, des prix plus élevés et des livraisons plus lentes » pour les clients d'Amazon. Il faut noter que la présidente de la FTC, Lina Khan, s'est déjà exprimée sur la domination d'Amazon dans le secteur de la vente au détail en ligne lorsqu'elle était étudiante en droit. Elle a également contribué à un rapport parlementaire en 2020 qui recommandait de restreindre les activités de quatre géants de la technologie, dont Amazon.



Cette action en justice contre Amazon n'est pas seulement le résultat de quatre années d'enquête, mais aussi une nouvelle étape significative dans l'effort des régulateurs pour limiter la puissance des géants de la technologie. Les accusations sont graves et multiples, et l'issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences majeures pour le secteur du commerce en ligne et pour la régulation des activités des grandes entreprises technologiques.