Air France : les résultats trimestriels atteignent des sommets

La stratégie d'expansion d'Air France-KLM s'est avérée payante. Avec une augmentation de 6% des sièges disponibles par rapport au troisième trimestre 2022, la compagnie a atteint 94% du niveau de 2019. Le taux de remplissage des avions a également connu une hausse, atteignant 90%, signe d'une demande robuste et d'une tarification efficace.



Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, a souligné l'importance de cette performance, attribuée à la forte demande estivale et à l'engagement des équipes. La compagnie a également bénéficié d'un répit dans les cours du pétrole et d'un effet de change positif.



Air France-KLM ne se repose pas sur ses lauriers. La compagnie a annoncé l'acquisition d'au moins 50 Airbus A350 pour renouveler sa flotte de long-courriers et a pris une participation de 19,9% dans la compagnie aérienne scandinave SAS. En outre, un accord avec Apollo Global Management a été conclu pour un financement de 1,3 milliard d'euros, destiné à une filiale liée au programme de fidélité "Flying Blue".