Airbus : un contrat record pour 500 A320 !

Airbus a marqué l'ouverture du Salon du Bourget avec une annonce de taille : l'officialisation d'une commande record de 500 appareils monocouloirs de la famille A320 destinés à la compagnie aérienne IndiGo. Ce contrat phénoménal dépasse la commande précédente de 470 appareils passée par Air India en février dernier, faisant de cette nouvelle transaction la plus volumineuse jamais enregistrée pour une compagnie aérienne unique.



L'accord, qui concerne des avions qui devront être livrés entre 2030 et 2035, représente un montant considérable de 55 milliards de dollars au prix catalogue, bien que des remises soient généralement accordées par les constructeurs. Il convient également de noter que des négociations concurrentielles sont en cours entre Airbus et Boeing pour la vente de 25 gros-porteurs A330neo ou Boeing 787 à IndiGo.