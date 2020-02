Airbus verse une amende record dans une affaire de corruption

En 2016, Airbus alertait le Serious Fraud Office britannique (SFO) concernant des faits de corruption d’une entité interne, Strategy and Marketing Organization (SMO). Celle-ci était chargée de la gestion des intermédiaires dans certains contrats. Entre 2008 et 2015, elle a réalisé plusieurs transactions qui n’étaient pas conformes. Après une coopération avec le SFO, le Parquet national financier (PNF) français et le ministère américain de la Justice (DoJ), Airbus écope d’une amende pour solde de tout compte : 3,6 milliards d’euros. Une somme record, mais qui lui évite des poursuites en justice.



La France recevra la plus grande part de cette amende, à savoir 2,1 milliards d’euros. Le Royaume-Uni récoltera 984 millions, plus 7 millions de frais de justice. Les États-Unis obtiendront 526 millions d’euros, plus 60 millions pour une affaire connexe dans laquelle Airbus était accusé de fausses déclarations touchant à des ventes d’armement qui contenaient des composants américains. À ce jour, souligne le DoJ, c’est la plus importante résolution d’affaire de corruption au niveau mondial.