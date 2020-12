Aldi s'empare des magasins Leader Price

Aldi France décroche 545 magasins Leader Price, qui passeront progressivement sous la bannière du groupe allemand, ainsi que deux magasins Casino et trois entrepôts. La « valeur d'entreprise » de cette opération est de 717 millions d'euros, mais après la prise en compte des passifs nets transférés avec les magasins pour 34 millions d'euros, les produits de cession s'établissent à 683 millions d'euros. Casino a reçu 648 millions d'euros à ce jour. Aldi France se renforce donc « significativement » sur le marché hexagonal : « L'intégration de ces magasins et entrepôts permet à l'inventeur du discount de développer sa présence, notamment en Ile-de-France, dans le Sud-Est, sur la côte atlantique ainsi que dans les grandes villes », précise l'enseigne dans un communiqué.



Aldi est apparu en France en 1988 et est à la tête d'un réseau de 862 magasins. Le groupe emploie 10.000 salariés. L'opération de cession n'est cependant pas terminée : une période de transition va s'ouvrir durant laquelle les opérations quotidiennes vont continuer d'être gérées par Casino « jusqu'au passage progressif des magasins sous enseigne Aldi tout au long de l'année 2021 ». Un complément de prix « jusqu'à 35 millions d'euros » sera versé ultérieurement sur la base du respect d'indicateurs opérationnels pendant cette transition.