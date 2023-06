Alerte sur le prix du chocolat : les cours du cacao au plus haut

Au cours de l'année passée, le prix du chocolat a augmenté de 14% selon les données de la base de données de l'intelligence consommateur NielsenIQ. Les observateurs prévoient une nouvelle augmentation due à la tension sur l'approvisionnement en cacao, ingrédient majeur de la friandise. Selon Sergey Chetvertakov, analyste chez S&P Global Commodity Insights, « le marché du cacao a connu une hausse remarquable des prix… Cette saison marque le deuxième déficit consécutif, avec des stocks de cacao qui devraient atteindre des niveaux anormalement bas ». Le prix du cacao a grimpé à $3.171 la tonne, le plus haut depuis le 5 mai 2016.



L'arrivée du phénomène météorologique El Nino, caractérisé par une chaleur et une sécheresse inhabituelles dans le Pacifique tropical central et oriental, est prévue pour apporter moins de pluie que la moyenne et de puissants vents de l'Harmattan en Afrique de l'Ouest, où le cacao est largement cultivé. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 60% de la production mondiale de cacao.