Altice Media vendue en intégralité à Rodolphe Saadé

Altice Media est surtout connue pour la chaîne d’information en continu que BFMTV et la radio RMC. Ce qui en fait un acteur média de premier plan en France. Le choix de Rodolphe Saadé et de CMA CGM, une référence mondiale dans le secteur du transport et de la logistique, comme repreneurs, marque une étape décisive dans l'évolution de la structure. Avec une croissance qui a vu le groupe passer de 800 à 1.700 salariés et multiplier son audience numérique par plus de quatre, Altice Media symbolise une réussite.



Le choix de Rodolphe Saadé n’est pas absurde. Magnat de la logistique maritime, ce dernier a commencé après la Covid-19 à tenter de bâtir un empire médiatique en France. Avec le rachat d’Altice Média, le milliardaire franco-libanais frappe un grand coup et se confirme important dans le secteur des médias.