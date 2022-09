Amazon : 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France

Le patron d'Amazon France a également précisé que plus de 13.000 TPE et PME françaises vendaient leurs produits sur la place de marché d'Amazon. « Elles ont réalisé en moyenne plus de 150.000 euros de chiffre d'affaires », révèle-t-il. Une centaine a même dépassé le millions d'euros de chiffre d'affaires pour la première fois l'an dernier.



Frédéric Duval a également indiqué qu'à la fin de cette année, le groupe compterait 18.500 salariés en CDI. 3.000 postes ont été créés cette année. Entre 2010 et 2021, Amazon a investi 16 milliards d'euros en France pour ses activités. Le géant du commerce en ligne est indéniablement un acteur de premier plan pour la distribution en France.