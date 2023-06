Amazon accusé de pratiques trompeuses pour empêcher le désabonnement au service Prime

La Federal Trade Commission (FTC), l'équivalent américain de l'Autorité de la concurrence, reproche à Amazon d'avoir dupé des millions de consommateurs en les amenant, souvent à leur insu, à s'abonner à son service Prime. Selon l'organisme de réglementation, Amazon a utilisé des « dark patterns », des techniques manipulatrices, coercitives ou trompeuses dans l'interface utilisateur de son site web pour inciter les clients à s'inscrire à des abonnements Prime renouvelés automatiquement.



L'objectif premier d'Amazon serait, d'après le régulateur, d'augmenter le nombre d'abonnés. L'agence prétend que l'entreprise rend plus difficile l'achat sur le site sans également obtenir un abonnement Prime, et que lors de l'achat d'un produit, il est plus facile de trouver des boutons pour s'abonner à Prime que pour refuser les offres d'abonnement et terminer un achat.