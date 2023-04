Armateurs : CMA CGM en négociations exclusives pour acquérir Bolloré Logistics

CMA CGM a signé l'an dernier des résultats exceptionnels, avec un bénéfice net record de plus de 23 milliards d'euros, dépassant ainsi les groupes du CAC 40. Profitant de la surchauffe du transport maritime due à la crise du Covid-19, le groupe dirigé par Rodolphe Saadé a multiplié les acquisitions et participations dans des entreprises françaises.



Et cela va se poursuivre avec ces négociations exclusives pour acquérir les activités de transport et de logistique de Bolloré. La transaction est estimée à 5 milliards d'euros. Cette acquisition, si elle aboutit, constituerait la deuxième cession en quelques mois pour Bolloré, après la vente de sa branche logistique africaine à MSC, concurrent de CMA CGM, pour 5,7 milliards d'euros. L'acquisition renforcerait l'activité logistique du groupe CMA CGM, qui cherche à offrir et développer des solutions complètes pour soutenir les chaînes d'approvisionnement de ses clients.