Malgré des réserves, Stellantis est pleinement engagé dans l'électrification

Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, a clairement exprimé son soutien au maintien de l'objectif européen de transition intégrale vers les véhicules électriques d'ici 2035. Malgré des appels de plus en plus insistants pour une révision de cette échéance, notamment en vue des élections européennes et américaines, le dirigeant a réitéré devant la presse, lors d'une visite de l'usine de Trémery, l'importance de poursuivre sur cette voie sans chercher à modifier le cap établi par les réglementations.



Un positionnement qui suggère un désaccord avec ceux qui, selon lui, manquent de vision à long terme et pourraient compromettre les avancées déjà réalisées en matière de décarbonation des transports. Bien que favorable à l'électrification, Carlos Tavares n'est pas sans réserve sur la manière dont l'Europe s'engage vers ce futur tout électrique.



Le grand patron a critiqué ouvertement le coût élevé de cette technologie, estimé à 40 % supérieur à celui des technologies existantes, et la concurrence accrue des fabricants chinois. Pour lui, des solutions plus économiques, comme les moteurs hybrides, auraient permis une réduction plus rapide et moins coûteuse des émissions de carbone.



Néanmoins, le patron de Stellantis appelle à la stabilité réglementaire, et insiste sur le fait que le secteur automobile nécessite des délais longs pour la mise en œuvre des décisions stratégiques. Cette approche est illustrée par son analogie : « J'ai lancé mon avion à pleine puissance sur la piste d'envol, il ne faut pas couper les réacteurs maintenant, sinon l'avion tombe ».