Assurance : quelles augmentations en 2024 ?

L'inflation, qui affecte l'ensemble des secteurs économiques, n'épargne pas l'industrie de l'assurance. Les prévisions de Facts & Figures et Addactis indiquent des augmentations de 6 à 7% pour l'assurance habitation et de 4 à 5% pour l'assurance automobile au 1er janvier 2024. Des hausses en parti imputables à l'augmentation des coûts de réparation et de remplacement, ainsi que de la sinistralité en hausse, notamment due aux événements climatiques et à l'augmentation du coût des pièces détachées.



Les compagnies d'assurance, dans leur gestion du risque, doivent prendre en compte divers facteurs. La sinistralité croissante, l'augmentation des coûts opérationnels et les investissements nécessaires pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de services numériques sont des éléments clés influençant les primes. Guillaume Borie d'AXA France a mis en évidence ces défis, en soulignant une sinistralité plus marquée que les années précédentes, notamment dans les domaines de l'automobile et de l'habitation.