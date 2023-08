Automobile : des voitures neuves plus chères depuis le début de l'année

Malgré les aides gouvernementales comme le bonus écologique pouvant atteindre 7.000 euros pour les ménages les plus modestes, le prix moyen des voitures 100% électriques demeure très élevé. L'augmentation des prix des véhicules électriques neufs ne semble pas pour autant freiner les ventes, qui ont progressé de 48% en un an.



Le marché automobile français montre des signes encourageants de reprise avec une hausse des ventes de véhicules neufs. Cependant, l'inflation, exacerbée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, a entraîné une augmentation marquée des prix. Même les véhicules électriques, censés devenir de plus en plus accessibles, sont touchés par cette tendance. La situation actuelle pose des questions sur la capacité des consommateurs à se tourner vers des options plus écologiques et sur l'efficacité des mesures incitatives mises en place par le gouvernement.