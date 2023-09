Automobile : une voiture vendue sur 5 en Europe est électrique

Selon les chiffres de l'ACEA, le marché automobile européen dans son ensemble a connu une hausse de 21% en août 2023 par rapport à la même période l'année précédente, avec 787.626 unités vendues. Parmi ces ventes, les voitures électriques ont enregistré une croissance impressionnante de 118,1%, représentant 165.165 unités et 21% des immatriculations de voitures neuves. Il s'agit de la deuxième fois, après juin dernier, que les voitures électriques ont surpassé les véhicules diesel en termes de parts de marché. « Le marché européen rebondit des pénuries de composants de l'année dernière », a souligné l'ACEA dans un communiqué.



Sur les trois plus grands marchés de l'UE, la croissance des ventes de voitures électriques est également remarquable : en Allemagne, elle est de 37,3%, en France de 24,3%, et en Italie de 11,9%. Si les voitures électriques enregistrent un essor notable, elles restent en troisième position sur le marché européen des motorisations, derrière l'essence et les modèles hybrides.