Avant la sortie de l’iPhone 12, Apple efface la concurrence

En amont de ces annonces, Apple ne va pas par quatre chemins, confirmant implicitement les rumeurs sur certains de ses lancements : les produits de marques concurrentes ont en effet été retirés du très puissant site marchand de la marque californienne. Un grand ménage de rentrée qui a apparemment touché plusieurs produits audio.



Principale victime : la marque Bose, qui voit ses produits audio réputés pour leur qualité de son et leurs aptitudes à bloquer le bruit retirés du site. On n’y trouve ainsi plus les QC20, les SoundLink II ou les enceintes Ultimate Ears. Seuls demeurent les produits signés Apple, actuels, et sans doute à venir prochainement.