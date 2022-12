BCE : les taux directeurs vont continuer d'augmenter

À cela va s'ajouter une réduction du bilan de l'institution, qui a racheté à tour de bras des actifs sur les marchés financiers. Il s'agit en fait d'« injections de liquidités dans l'économie » qui ont augmenté en 2021 et se sont stabilisées l'année suivante. La réduction est sur la table de la BCE, mais « il faut le faire prudemment et progressivement », a indiqué François Villeroy de Galhau.



Pour ce qui concerne les taux directeurs, la réunion de mi-décembre constituera la fin de la « première mi-temps de normalisation », a-t-il déclaré, filant la métaphore footballistique. Ce sera « un point d'inflexion, mais pas un point d'arrêt ». Et pour la seconde mi-temps, il imagine des taux qui vont continuer à augmenter, « mais à un rythme moins rapide et plus flexible, disons des passes plus courtes ».