Baisse des prix dans l'immobilier ancien, une première en 8 ans

Au premier trimestre 2023, le marché immobilier français a connu un tournant historique. Les prix des logements anciens affichent en effet une baisse de 0,2 % par rapport au trimestre précédent, d'après l'indice Notaires-Insee. Une situation inédite depuis le deuxième trimestre 2015. Malgré une décélération, les prix restent en hausse de 2,7 % sur un an, mais c'est une nette décélération par rapport à fin 2022 où l'augmentation était de 4,6 %.



La situation est particulièrement marquée en Île-de-France et à Paris où les prix des logements anciens et des appartements sont en baisse. En province, la tendance est à la stabilité avec une légère hausse de 0,1 %. Toutefois, le nombre de transactions annuelles continue de décroître légèrement, confirmant le retournement du marché immobilier.