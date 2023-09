Bic : nouvelles ambitions stratégiques pour 2025

Selon le bilan intermédiaire présenté, Bic a augmenté ses revenus de 600 millions d'euros cumulés entre 2020 et 2023. De plus, pour la cinquième année consécutive, la société devrait générer un flux net de trésorerie de plus de 200 millions d'euros. Par ailleurs, à partir de 2024, Bic envisage de générer 20 millions d'euros supplémentaires de flux de trésorerie libre par an. Ces nouvelles projections ont été bien accueillies par les marchés, entraînant une hausse de 3,1% du titre Bic à la Bourse de Paris, s'établissant à 62,15 euros ce lundi.



Ces ajustements stratégiques et financiers font suite à la publication des résultats financiers du deuxième trimestre, qualifiés de « solides » par la banque suisse UBS. Celle-ci prévoit même une amélioration des multiples boursiers de l'entreprise au second semestre, grâce à une réorientation vers des produits à valeur ajoutée et à une augmentation des réinvestissements.