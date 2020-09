Bientôt un drone de surveillance domestique au beau milieu du salon ?

Avec l’essor des kits de caméras et autres sonnettes de portes connectées, jamais les domiciles n’ont été autant sous surveillance. Rien de plus simple désormais que de savoir qui est devant sa porte en son absence, de lui parler, de le laisser entrer ou au contraire de chasser et filmer un visiteur indélicat. Parmi les acteurs clés de ce marché, figure Ring, une société appartenant à Amazon.



Lors de sa récente présentation du millésime 2020 de ses nouveaux objets connectés, le géant américain a également dévoilé un produit de surveillance étonnant : la Ring Always Home Cam est en fait un mini drone d’intérieur autonome doté d’une caméra intégrée. Au repos, il demeure dans sa station d’accueil. Mais une fois activé par le propriétaires des lieux, il peut voler automatiquement vers des zones prédéterminées de la maison et la filmer en direct. De quoi proposer bien plus d’angles et de points de vue pour savoir si l’on a laissé une issue ouverte ou si un cambrioleur s’est invité à la maison.