Boeing va supprimer davantage de postes

Les temps sont durs pour Boeing. Le géant industriel américain a essuyé une perte de 2,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'est contracté de 25% à 11,8 milliards de dollars. Le 737 MAX est toujours cloué au sol, un an et demi après deux crashs qui ont poussé les autorités de régulation du trafic aérien à retirer la licence de vol à l'avion vedette du catalogue du constructeur. Et Boeing vit dans l'angoisse d'une décision dans le dossier l'opposant à Airbus sur des subventions déguisées : l'avionneur européen a été condamné pour des faits similaires à l'automne dernier, et l'administration Trump n'avait pas été tendre pour l'entreprise. La réciproque de la part de Bruxelles devrait être du même niveau…



C'est dans ce contexte que la crise sanitaire continue de peser sur l'ensemble du secteur du transport aérien. Au mois d'avril, Boeing avait annoncé un plan de départs volontaires touchant 10% des effectifs du groupe, qui emploie 245.000 personnes dans le monde. David Calhoun, le PDG de l'entreprise, a écrit à ses employés pour préparer le terrain : « Malheureusement, les départs sont une étape difficile mais nécessaire pour s'aligner sur notre nouvelle réalité, préserver des liquidités et nous positionner pour le retour éventuel de la croissance ».