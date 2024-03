« Bonus réparation » : déjà plus de 2 millions d'euros d'économisés

Le financement du « bonus réparation » repose sur une écocontribution versée par les marques de mode, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP). Ce système, basé sur le principe du « pollueur-payeur », devrait générer un milliard d'euros entre 2023 et 2028, une part significative de cette somme étant allouée au fonds Réparation.



Cette initiative traduit une volonté forte d'orienter l'industrie de la mode vers des pratiques plus durables, en promouvant la réparation comme alternative viable à l'achat neuf. Les premiers retours, tant de la part des consommateurs que des réparateurs labellisés, suggèrent une réelle prise de conscience et une modification des habitudes de consommation. L'objectif affiché par Refashion est d'accroître le nombre de pièces réparées de 16 millions en 2019 à 21,6 millions d'ici 2028.