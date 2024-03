Bruno Le Maire veut augmenter les salaires… en augmentant les prix

À travers cette mesure, évaluée à 60 milliards d'euros, le gouvernement espère non seulement améliorer le pouvoir d'achat des Français mais également renforcer la compétitivité des entreprises nationales. L'un des principaux avantages de la TVA sociale réside dans son potentiel à augmenter immédiatement le salaire net des travailleurs.



Par la diminution des cotisations patronales et salariales, compensée par une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le ministre de l’Économie ambitionne de réduire la pression fiscale sur le travail. Dans Sud Ouest, Bruno Le Maire souligne la difficulté pour les salariés de voir une grande partie de leur rémunération absorbée par les prélèvements, avec un écart entre le salaire brut et le salaire net pouvant atteindre 40 à 50 %. Cette mesure aurait également pour effet de stimuler la compétitivité prix des entreprises françaises, en allégeant les coûts de production et en favorisant les exportations.



Cependant, la TVA sociale n'est pas exempte de critiques. Si elle présente des avantages pour les exportateurs et les producteurs nationaux, la hausse du coût des produits importés pourrait engendrer une inflation des prix à la consommation. Cette situation affecterait particulièrement les ménages aux revenus modestes, qui consacrent une part plus importante de leurs ressources à la consommation.