Budget : le gouvernement veut se lancer dans la « rigueur »

Interrogé sur un déficit public qui s’est creusé à 5,5% du PIB en 2023, dépassant les prévisions, et sur une dette nationale qui bat record sur record et a dépassé les 3.100 milliards d’euros, Gabriel Attal a déclaré : « la réalité, c’est que nous sommes confrontés à un ralentissement économique, qui implique une très grande rigueur dans les choix à opérer ». Le gouvernement, jusqu'alors réticent à utiliser le terme « rigueur », semble ainsi préparer le terrain pour des mesures budgétaires plus strictes, dans un contexte économique contraint par un ralentissement économique.



Les déclarations de Gabriel Attal, notamment celle soulignant l'importance d'une « grande rigueur » dans les décisions à venir pour redresser les finances publiques, résonnent comme un écho des périodes précédentes où la France a dû adopter des politiques d'austérité, rappelant les années de "tournant de la rigueur" sous François Mitterrand en 1983 ou encore les décisions sous les gouvernements Fillon et Valls.