Canal+ attaquée pour sa diffusion en clair pendant le confinement

Après avoir signalé le problème au CSA, lequel a décidé de ne pas sanctionner Canal+ tout en critiquant la décision, TF1 et France Télévisions, selon les informations du journal Les Echos, auraient décidé d’attaquer la chaîne de Vincent Bolloré en justice. Canal+ est ainsi accusée de « contrefaçon » et de « concurrence déloyale et parasitaire ».



Devant le tribunal judiciaire de Paris, TF1 aurait réclamé 11,3 millions d’euros de dédommagement, France Télévisions 30 millions. Mais l’affaire pourrait bien se clore en coulisses, avec une procédure de médiation proposée et qui pourrait déboucher sur un règlement à l’amiable.