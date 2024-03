Carnet de Savanes, chapitre 3 – les candidats et programmes

Les élections présidentielles au Ghana sont lancées avec près d’une dizaine de candidats qui se sont déclarés. Tous peuvent prétendre au fauteuil présidentiel. Un ancien président qui, comme Donald Trump, est tenté de rempiler. Un vice-président qui se verra bien Calife à la place du Calife estimant que son heure est venue, sera-t-il un Al Gore ou un Nixon (il faut en effet remonter loin aux États-Unis d’Amérique pour trouver un vice-président élu après les mandats de « son » président). Des hommes d’affaires et banquiers qui se rêvent qui Trump qui Macron ou Sunak. On le voit, une palette de personnalités qui mettent en avant profils et parcours pour tenter d’être celui qui remportera la mise.

Les voici :

John DRAMANI MAHAMA – ancien président

Francis ADDAI-NIMOH – ancien parlementaire

Owusu AFRIYIE AKOTO – économiste de l’agriculture

Kennedy AGYAPONG – homme d’affaires

Kwabena AGYAPONG – ingénieur

Paul PERKOH – homme d’affaires – spécialiste micro-finance – président du National Libération Movement (NLM)

Nana KWAME BEDIAKO – homme d’affaires

Boakye AGYARKO – économiste et ancien banquier

Mahamudu BAWUMIA – vice-président – banquier – candidat du Nouveau Parti Patriotique (NPP au pouvoir actuellement)

Joe GHARTEY - avocat

Kofi KONADU APRAKU – homme politique

Alan KYEREMANTEN – ancien ministre du commerce et de l’industrie



Les programmes ont de nombreux points communs, le Ghana est certes une démocratie à peu près stable, mais son économie connait de nombreux points de faiblesse malgré un indéniable modernisme et les questions de société qui agitent parfois nos contrées trouvent dans ce pays une expression parfois différente.



Le Ghana n’étant pas la France, il serait regrettable et fondamentalement prétentieux de juger à l’aune de nos convictions et habitudes des opinions divergentes des nôtres. Et, au fond, ce n’est pas notre propos. Le Ghana, voisin de la Côte d’Ivoire avec laquelle les points communs sont nombreux, est un pays qui revêt une importance stratégique. Le Togo qui est à sa frontière orientale n’offre pas la même sérénité, mais il est encore un point d’ancrage pour la France. Ces trois pays longeant le Golfe de Guinée ne peuvent être négligés par la France au regard de leur situation, de leurs richesses naturelles et de leur capacité à être des bases arrière d’une présence française, économique autant que politique, qui pourrait se redéployer dès lors que certains pays auront vu que les routes de la Soie s’étiolent avec le temps et que la Russie de Wagner n’a rien de mélodique. L’Union européenne ne s’est au demeurant pas trompée quant à l’intérêt de ce pays envoyant une centaine de véhicules blindés à ce pays pour lui permettre de contrer une menace islamiste qui, ici comme dans beaucoup de pays d’Afrique, menace.

Relater la campagne tout en suivant un candidat est donc le parti pris retenu.



Pourquoi choisir de suivre Paul Perkoh ? Le fait qu’il m’est demandé d’être son mandataire de campagne pour l’Europe ne rentre pas en ligne de compte, enfin si un peu, considérant que cela est l’occasion d’avoir un accès direct à une campagne électorale concernant un pays qui ne fait pas toujours la une de l’actualité.



Paul Perkoh est aussi le candidat qui a le plus témoigné de sa volonté d’avoir, s’il était élu, une politique économique fortement tournée vers l’Union européenne et plus spécifiquement la France. À l’heure où la France semble perdre du terrain en Afrique francophone, il est pour le moins piquant de constater que dans la sphère anglophone de ce continent la France jouit d’une bonne image. Le Ghana rappelons-le est un pays qui promeut la langue française et a fait le choix d’adhérer à l’Organisation Internationale de la Francophonie. Là où certains pays anciennement membres de l’Empire font le choix de bannir le français, d’autres ont une politique inverse. Il ne serait pas inutile de s’y intéresser.



Il n’est pas possible à ce stade de relater la campagne et les programmes d’une dizaine de candidats. Entre un ancien président, un vice-président, un ancien ministre, un parlementaire et des hommes d’affaires, il n’est pas facile de faire un choix. Paul Perkoh est celui qui a développé un programme ancré dans les besoins locaux, mais aussi avec une vision au-delà des frontières et tournée vers l’Europe.



Comme tous les candidats, il affiche une volonté de lutter contre les maux endémiques de ces pays comme la corruption et la faiblesse des services publics et affiche un discours visant à mettre à bas un système où le « winner takes it all » ne serait plus de mise. On verra si cette volonté trouvera un écho auprès d’un électorat qui aspire, en effet, à une meilleure répartition des richesses.