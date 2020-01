Chantiers de l'Atlantique : plus de 2 milliards d'euros de commandes

Des milliards d'euros, des millions d'heures de travail : c'est ce qu'engrange les Chantiers de l'Atlantique suite à la commande record de MSC Croisières. Le transporteur maritime, spécialiste des croisières dans des « géants des mers », a d'abord passé commande de deux nouveaux navires de classes World III et IV, capables de transporter 6 700 passagers. L'investissement est de taille pour le donneur d'ordres, puisqu'il se monte à 2 milliards d'euros. Ces navires, qui seront livrés en 2025 et 2027, feront travailler les chantiers navals de Saint-Nazaire pendant 14 millions d'heures : ils représentent 2 400 emplois pendant trois ans.



Ces bâtiments seront les premiers propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) à être construits en France. Le GNL est un carburant qui offre plusieurs atouts en matière environnementale : il réduit de 95% les émissions de particules fines, les émissions de CO2 sont réduites jusqu'à 20% et il n'émet pas de dioxyde de souffre. Ce carburant est au cœur d'une entente entre MSC et les Chantiers : les deux partenaires vont travailler au développement d'une nouvelle classe de paquebots au GNL.