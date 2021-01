Chine : croissance positive en 2020 mais divisée par trois en un an

Lors de la conférence de presse tenue par le Bureau National des Statistiques (BNS) chinois, lundi 18 janvier 2021, Ning Jizhe a présenté les résultats de la croissance du pays durant l’année historique de 2020. Sans surprise, grâce aux mesures de restriction et à une croissance en 2019 très élevée, la Chine finit l’année dans le vert : son économie a progressé de 2,3%.



Une telle donnée devrait permettre à la Chine d’accélérer sa capacité à devenir, durant la décennie 2021-2030, la première économie mondiale. Les autres grandes économies occidentales enregistreront en effet des croissance négatives : environ -5% pour les États-Unis, -11% attendus pour la France… Et l’année 2021 ne commence pas sous les meilleures augures, avec une pandémie qui ne semble pas décélérer et de nouveaux confinements décidés un peu partout dans le monde.