Chute vertigineuse du chiffre d'affaires de Cdiscount en 2023

Malgré ces défis, les signes d'amélioration sont palpables. L'Ebitda de Cdiscount a en effet bondi de 56 %, atteignant 81,2 millions d'euros, et la marge brute a gagné 7 points, s'établissant à 30,3 %. Ces indicateurs positifs, selon Thomas Métivier, témoignent de la réussite du plan de transformation engagé, et annoncent une rentabilité opérationnelle pour 2024. Cdiscount s'attache désormais à renforcer sa marque autour de produits offrant le meilleur rapport qualité-prix et à fidéliser sa clientèle, notamment via son programme « Cdiscount à Volonté ».



Néanmoins, l'entreprise doit également faire face à une érosion de sa base de clients actifs et de ses abonnés au programme de fidélité, conséquence directe des coupes dans les dépenses marketing. Cependant, un redémarrage des investissements dans ce domaine est prévu, dans l'espoir de retrouver une dynamique de croissance.