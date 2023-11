Coca-Cola prévoit une forte augmentation du prix de ses produits

Dans Ouest-France, Dominique Schelcher accuse également certains industriels de profiter de la situation pour augmenter leurs marges, une critique à laquelle François Gay-Bellile rétorque en défendant la cohérence de la marge de Coca-Cola avec celle de ses concurrents.



Les négociations annuelles entre les distributeurs et les industriels, avancées d'un mois par le gouvernement, visent à modérer l'inflation et à maintenir des prix accessibles pour les consommateurs. La position de Coca-Cola, bien que cherchant à augmenter ses tarifs, se veut attentive à des seuils psychologiques, comme le maintien de la bouteille de 1,75 litre sous les deux euros. La finalité des négociations et l'impact sur les prix au consommateur restent incertains, et dépendent des discussions à venir entre Coca-Cola, les distributeurs et les répercussions des choix de ces derniers.