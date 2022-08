Combien a coûté l'application SNCF Connect ?

La SNCF s'inscrit en faux face à ce chiffre. Pour l'entreprise qui l'affirme au Figaro, la facture doit être divisée par deux. Selon la SNCF, ces 50 millions recouvrent bien SNCF Connect, mais aussi d'autres projets stratégiques et indépendants de l'application. C'est le cas de la collaboration avec Amazon pour le stockage des données dans le nuage d'AWS, un projet « déjà engagé du temps de Oui SNCF ».



Néanmoins, la facture finale pourrait être plus élevée que ces 25 millions d'euros avancés par le groupe. En effet, cette enveloppe ne concerne que le lancement de SNCF Connect. Depuis, l'application a multiplié les mises à jour, les correctifs et l'ajout de fonctionnalités, notamment pour permettre aux utilisateurs d'iPhone d'utiliser le système de paiement Apple Pay ou encore pour pouvoir payer avec des chèques vacances dématérialisés.