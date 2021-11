Comment vraiment verdir la politique française des transports ?

La mobilité propre est au cœur des enjeux du développement durable. Les pouvoirs publics travaillent à la décarbonation des déplacements et donc de nos modes de transports individuels et collectifs. Si l’objectif est louable et soutenu par une immense majorité de Français, les moyens pour y parvenir ne sont pas toujours bien appréhendés.En effet, les moyens financiers sont principalement mis sur le rail quand bien même il ne représente que 11 % des déplacements et du transport de marchandise. Le train doit être un complément utile de la route, mais ne peut pas la remplacer. C’est pourquoi, les politiques publiques doivent s’infléchir en faveur de la décarbonation de la route.Si les ventes de véhicules électriques sont en progression depuis plusieurs années, le parc automobile reste largement dominé par les véhicules à énergie fossile. Le développement de véhicules non polluants dépend beaucoup de la qualité et densité du réseau de bornes électriques. Or, la France est à la peine dans ce domaine avec un objectif de 100 000 bornes au 1janvier 2022 loin d’être atteint.Explications détaillées dans cette vidéo signée VA Éditions