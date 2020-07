Commission européenne : les voyagistes doivent rembourser les voyages annulés

Bruxelles hausse le ton. Une procédure d'infraction a été engagée par la Commission européenne à dix États membres, dont la France : ils doivent faire respecter la volonté des voyageurs de se faire rembourser les séjours annulés pour cause de crise sanitaire, en espèces sonnantes et trébuchantes. Les voyagistes, frappés comme beaucoup d'autres entreprises par les mesures de confinement qui ont paralysé l'économie et les déplacements, ont préféré donner des avoirs sur de prochains séjours. Or, la législation européenne stipule qu'en cas d'annulation, le voyagiste doit proposer un bon à valoir ou un remboursement en espèces.



La Commission européenne entend faire respecter les lois en vigueur, malgré le contexte économique particulièrement difficile pour ces entreprises. Le tourisme fait partie des secteurs économiques les plus touchés par le coronavirus, et de nombreux voyagistes s'apprêtent à supprimer des postes… Voire à mettre la clé sous la porte. Mais Bruxelles n'a cessé d'affirmer que les droits des consommateurs continuaient de s'appliquer, en dépit de la crise sanitaire.