Confinement : l’activité en baisse de 13% en novembre 2020

Pour ce qui est de l’impact du confinement sur l’ensemble du quatrième trimestre 2020, l’Insee n’a pas pu faire autrement que prévoir trois scénarios distincts, en fonction des décisions qui seront prises. Le premier, le plus optimiste, table sur une baisse de PIB de 2,5% au T4, mais prévoit également une réouverture complète de la France au 1er décembre 2020.



Plus plausible, le scénario médian où la réouverture serait partielle et sous conditions sanitaires devrait entraîner une baisse du PIB de 4,5%. Quand au pire scénario, celui d’une fermeture quasi-totale maintenue jusqu’à fin décembre 2020, il devrait entraîner une baisse de l’activité de 6% au T4.



De fait, pour l’ensemble de l’année 2020, l’Insee reste plus optimiste que le gouvernement : l’institut s’attend à une récession comprise entre 9% et 10%, alors que Bercy table sur 11%.