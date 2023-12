Contestation d’un licenciement : un droit revu à la baisse ?

La proposition de Bruno Le Maire s'inscrit dans une démarche de simplification administrative pour les entreprises. Le ministre souligne que les entreprises, notamment les TPE et PME, sont actuellement confrontées à une lourdeur procédurale qui les empêche de se concentrer sur leur croissance et leur développement. Dans le cadre de la loi Pacte II à venir en 2024, Bruno Le Maire espère réussir à simplifier ces démarches. Et, donc, à réduire les droits des salariés. Mais pas seulement : une réduction du délai pour contester d’autres décisions, notamment dans le cadre de contentieux commerciaux ou de marchés publics, serait à l’étude.



Reste que cette réduction du temps disponible pour engager une action en justice en cas de licenciement est un coup dur pour les salariés qui seraient, de fait, moins protégés.