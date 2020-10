Covid-19 : la France, désormais pays le plus touché de l’UE

Au 25 octobre 2020, selon Santé Publique France, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a atteint 1,138 million. L’Hexagone compte désormais plus de cas que l’Espagne, jusque-là le pays de l’UE le plus touché, avec 1,046 million de cas. Mais le gouvernement espagnol a déclaré que ce nombre est fort probablement sous-évalué et qu’il y aurait près de 3 millions de cas sur le territoire.



En France aussi il se pourrait que le nombre de cas de Covid-19 soit largement sous évalué. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a déclaré lundi 26 octobre 2020 sur RTL : « On estime au niveau du Conseil scientifique, qu’on est plutôt à 100.000 cas positifs quotidiens, deux fois plus entre les cas diagnostiqués et non diagnostiqués, et les asymptomatiques. »