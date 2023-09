Croissance et inflation : l'Insee annonce quelques bonnes nouvelles

Cette phase favorable de l’économie française pourrait être éphémère. Une décélération de la croissance est attendue pour le dernier quart de 2023, en raison d'un contexte international moins propice.



Mais ce sont surtout les ménages qui feront la différence. Confrontés à cette inflation élevée, environ 47% des foyers ont indiqué avoir adapté leurs comportements d'achat alimentaire, selon la note de conjoncture du 7 septembre 2023. Cette statistique, en hausse de 10 points en un semestre, illustre l'effet tangible de l'inflation sur la vie des Français. Malgré une croissance en territoire positif, les conséquences sur l'économie sont tangibles et l’évolution du pouvoir d'achat reste sous observation.



L'économie nationale semble de fait marquer une pause. Suite à une croissance inattendue du PIB au second trimestre 2023, l'INSEE envisage une croissance modérée pour la fin de l'année. Ces projections, quoique prudentes, sont néanmoins une bonne nouvelle pour l’économie française. Et surtout pour le gouvernement qui a établi son budget 2023 sur une prévision de croissance plus élevée que celle initialement attendue par l'INSEE et la Banque de France.