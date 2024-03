Croissance : la Banque de France revoit sa prévision à la baisse

Si la prévision de croissance pour 2024 inspire une certaine prudence, les nouvelles concernant l'inflation sont plus encourageantes. La Banque de France prévoit une baisse significative de l'inflation à 2,5% à la fin de 2024, avant de passer sous la barre des 2% les années suivantes. Portée notamment par la baisse des prix de l'énergie, la baisse de l’inflation devrait soutenir le pouvoir d'achat des ménages et, potentiellement, encourager la consommation et la croissance dans les années à venir.



Néanmoins, elle ne résoudra pas le problème du chômage. Le plein emploi, objectif ambitieux fixé par le gouvernement, semble, selon la Banque de France, lointain. Malgré les mesures incitatives à l'emploi, l'institution prévoit un taux de chômage avoisinant les 7,8% entre fin 2024 et fin 2025, bien loin du seuil des 5% associé au plein emploi.