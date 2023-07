Dacia carbure au succès, malgré les difficultés d'approvisionnement

Au cours du premier semestre de cette année, Dacia a enregistré une croissance impressionnante de ses ventes, en hausse de 24,2%. Ce succès est principalement dû à la performance de ses quatre principaux modèles qui ont permis à la marque de vendre 345.432 unités entre janvier et juin, contre 277.885 unités sur la même période en 2022. Cela malgré une conjoncture économique défavorable marquée par la pandémie de COVID-19 et des pénuries de composants.



La croissance des ventes s'étend à l'ensemble de la gamme de Dacia. Le break familial à motorisation hybride Jogger a connu une augmentation impressionnante de 130%, représentant plus d'un quart des commandes clients. De plus, le modèle électrique Spring, fabriqué en Chine et considéré comme l'un des plus abordables sur le marché français, a vu ses ventes augmenter de 38%. Parallèlement, les ventes de la citadine Sandero ont grimpé de 24%.