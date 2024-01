Danone vend des marques américaines pour mieux se recentrer

La vente d'Horizon Organic et Wallaby à Platinum Equity symbolise une phase significative dans la stratégie de recentrage de Danone. Ces deux marques, bien qu'ayant un chiffre d'affaires respectable de plus de 800 millions d'euros, ne correspondaient plus aux priorités de croissance de l'entreprise.



Antoine de Saint-Affrique, directeur général du géant agroalimentaire français, a confirmé l'importance de ce mouvement stratégique, permettant à l'entreprise de se focaliser davantage sur des marques fortes et de réinvestir dans des segments de croissance prioritaires. Cette cession représente ainsi un pas vers l'atteinte de l'objectif de Danone d'élaguer 10% de son portefeuille composé d’activités non prioritaires.



Depuis l'arrivée de son nouveau directeur général, Danone a entrepris plusieurs démarches pour rationaliser ses activités, notamment par la vente de ses eaux en Argentine et la fin de sa relation capitalistique avec le spécialiste chinois des produits laitiers, Mengniu. La tentative de cession des actifs laitiers et végétaux en Russie, qui s'est complexifiée en raison de la situation politique, et la négociation avec Ferrero pour la vente de la marque Michel & Augustin, illustrent cette tendance.