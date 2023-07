Dassault : les Falcon ont du mal à trouver preneur

Selon Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, cette baisse significative des commandes de Falcon est due à plusieurs facteurs. Premièrement, une conjoncture économique difficile, notamment en Amérique du Nord et en Chine, où le marché semble « s'endormir ». Deuxièmement, la crainte d'une récession et l'inflation ont incité les banques centrales à augmenter leurs taux d'intérêt, ce qui a ralenti les investissements. Enfin, l'entreprise rencontre des problèmes avec sa chaîne d'approvisionnement, avec des tensions sur les recrutements et sur les prix de l'énergie qui ont affecté les livraisons.



Malgré cette conjoncture délicate, les analystes restent optimistes quant à l'avenir de Dassault Aviation. La banque d'investissement Stifel estime qu'après la certification du nouvel avion d'affaires du groupe français, le Falcon 6X, les commandes devraient rebondir. De plus, la société a confirmé ses objectifs et continue d'afficher des résultats en ligne avec les attentes. En outre, la baisse actuelle des commandes de Falcon pourrait être compensée par l'activité du secteur militaire. Avec zéro commande de Rafale au premier semestre 2023, contre 86 l'année précédente, la commande de 26 nouveaux Rafale pour l'Inde pourrait donner un coup de pouce aux chiffres de Dassault Aviation dans les mois à venir, tout comme les commandes attendues de l'Indonésie.