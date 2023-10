Déperditions thermiques de votre logement : limitez-les grâce à du papier bulle !

Toute astuce pour réduire les déperditions thermiques de son logement et, par conséquent, sa facture de chauffage, est la bienvenue ! Avec l'arrivée prochaine de l'hiver et l'augmentation continue des prix de l'énergie,(environ 4,2 millions de logements). En effet, si les toitures sont responsables de la majeure partie des déperditions thermiques (environ 30%), il est important de ne pas sous-estimer le rôle des fenêtres. Mal isolées, elles peuvent engendrer jusqu'à 15% de perte de chaleur dans votre logement.Si le double vitrage s'est largement répandu et qu'il permet de réduire près de 40% des déperditions thermiques d'un logement, la plupart des logements n'ont pas la chance d'en bénéficier. En comparaison, un simple vitrage permet de limiter les déperditions thermiques à 20% seulement, à condition que les fenêtres soient en très bon état. Face à l'augmentation des coûts énergétiques,! Son installation est à la portée de tous et pourrait vousdans votre logement pendant les mois les plus frais de l'année. Comment procéder ?