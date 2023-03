Depuis janvier, des ventes en dents de scie pour le commerce de détail

En revanche, d'autres secteurs ont enregistré des hausses significatives de leurs ventes en janvier. C'est le cas par exemple de l'électronique grand public avec une augmentation de 9,7%, ainsi que l'automobile neuve (+4,7%). En revanche, les ventes de textile-habillement et de chaussures ont flanché de respectivement -4,5% et 4,3%. Globalement, les ventes de produits manufacturés ont progressé de 0,9% durant le premier mois de l'année.



En février, elles sont demeurées relativement stable avec une légère augmentation de 0,2%. Parmi les secteurs les plus dynamiques se trouvent les cycles et motocycles (+2,5%) et l'automobile neuve (+2,4%), tandis que le textile-habillement redresse la tête avec une hausse de 2,4%. Par contre, les ventes d'équipements automobiles et de meubles ont plongé de 3%.