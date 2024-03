Des contrôles de bagages plus rapides aux aéroports parisiens

L'expérimentation et le déploiement progressif des scanners 3D par le Groupe ADP annoncent une transformation significative dans le processus de contrôle des bagages cabines. Ces appareils, dotés de la capacité de fournir une image tridimensionnelle du contenu des bagages, sont en passe d'exonérer les voyageurs de la contrainte de devoir sortir leurs liquides et appareils électroniques lors du passage en zone de contrôle.



Régis Lacote, directeur de l’aéroport Roissy-CDG, a souligné l'avantage majeur de cette technologie : elle permet de déposer les bagages cabines sans extraction préalable des ordinateurs et liquides, simplifiant et accélérant ainsi le processus de vérification.