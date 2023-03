Des crédits immobiliers toujours plus chers

Et cette hausse ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Le taux d'usure, qui est désormais calculé chaque mois pour mieux coller à la réalité de la situation actuelle, tourne autour de 4% : 3,72% pour les prêts de moins de 10 ans, 4,09% pour une durée comprise entre 10 et 20 ans, et 4,24% pour une durée de plus de 20 ans. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel une banque peut prêter de l'argent.



Avec un tel taux d'usure qui leur donne une certaine marge de manœuvre, les établissements prêteurs vont continuer à augmenter le coût des crédits immobiliers. C'est pourquoi la perspective d'un taux moyen à 4% est réaliste d'ici cet été. Et au-delà, le taux d'usure pourrait même grimper à 5%, entraînant tout le marché à sa suite. Les emprunteurs devront donc se préparer au pire…